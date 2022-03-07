"Если Путин не боится встречи с Зеленским": Кулеба резко высказался о прямых переговорах

Дмитрий Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости организации прямых переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина.

"Наш президент ничего не боится. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал он в эфире национального телемарафона.

Глава МИД Украины также заявил, что готов к предметному разговору со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для прекращения войны, если тот на него настроен.

"Первые слова к господину Лаврову будут очень простыми. Я ему скажу: "Господин Лавров, я считаю, что эту встречу я провожу с соучастником, соорганизатором преступления агрессии против Украины. В то же время на этих переговорах вы можете остановить или, по крайней мере, сделать попытку остановить это преступление, потому давайте серьезно поговорим". Если он настроен на серьезный разговор, то мы, как дипломат с дипломатом, серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту же абсурдную пропаганду, которая в последнее время от него звучит, тогда он от меня услышит суровую правду, которой заслуживает", - добавил Кулеба.

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Ранее на Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский готов лично встретится с президентом РФ Путиным.

Отмечается, что президент Зеленский выразил готовность к прямым переговорам.