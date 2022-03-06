Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

Президент готов обсуждать любой пункт повестки дня.
На Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский готов лично встретится с президентом РФ Путиным.
Отмечается, что президент Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сыбига на прямом марафоне телеканалов.
"Мы выступаем за остановку войны и за мирные переговоры. И президент Украины готов к прямым переговорам с Путиным. И не боится разговаривать с любого пункта повестки дня. Конечно, без всяких ультиматумов и твердо", - отметил чиновник.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган предложил сторонам провести встречу в Турции. Он побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора он передал ему слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться и провести прямые переговоры.
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