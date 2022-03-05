Эрдоган сообщил Путину, что Зеленский готов к прямым переговорам

Эрдоган поговорил с Путиным / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время разговора он передал ему слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться и провести прямые переговоры.

"Президент (Эрдоган - ред.) уже передал это сообщение Путину. Мы продолжим работу в этом направлении. Такая встреча безусловно положительно повлияет на предотвращение войны, уменьшение насилия и сокращение количества жертв. Как Турция, мы готовы внести свой вклад", - цитирует TRT Haber советника Эрдогана Ибрагима Калына.

Читайте такжеПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериКак известно, ранее Зеленский заявил, что готов лично побеседовать с Путиным.

"Я готов встретиться с Путиным в Стамбуле, Анкаре, где он пожелает", – сказал глава украинского государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Турецкие власти пытаются посодействовать установлению мира после российского вторжения в Украину. 6 марта Эрдоган поговорит с Путиным и попытается склонить его к переговорам с Зеленским.

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