ВСУ захватили под Киевом командный пост россиян Красуха-4

С его помощью российские захватчики мешали украинским войскам осуществлять радиотехническую разведку.
Украинские разведчики захватили под Киевом командный пост российских войск "Красуха-4".
О захвате российской техники, которая мешала ВСУ осуществлять радиотехническую разведку, сообщил в Facebook Андрей Шор со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.
"Вкусный трофей. (Вероятно) командный пост 1РЛ257 "Красуха-4", предназначенный для подавления радаров AWACS и спутников радиотехнической разведки", – отметил он.
В комментариях к публикации в ответ на вопросы пользователей Шор отметил, что событие произошло в районе Макарова на Киевщине.
Комплекса 1РЛ257 "Красуха-4" предназначены для прикрытия сил и больших территорий от радиолокационного обнаружения. Также их применяют для противодействия самолетам и БПЛА противника, осуществляющим разведку.
Ранее сообщалось, что пропаганда оккупантов пыталась выдать свою сожженную технику за украинскую. Пропагандисты обнародовали сообщения о якобы ударах по ВСУ неким "высокоточным оружием", проиллюстрировав его фотографией уничтоженной "украинской колонны". Но на одном из сожженных грузовиков можно заметить букву Z.
Напомним, Вооруженные силы Украины в 9-й раз разгромили оккупантов РФ в Чернобаевке. Ночью 23 марта в результате нанесенных ударов взорвался боекомплект противника. Военной техники на захваченном аэродроме стало намного меньше, однако и та, которая была, в значительной степени уничтожена в результате разрыва боеприпасов.
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