В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказывает

В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ/ photographer.ru

В Книге псалмов нашли интересный отрывок, в котором увидели упоминание об Украине и России.

Такой отрывок обнаружил пользователь Yuriel Shtern, о чем он сообщил в Facebook. Такое упоминание о двух государствах в Библии он считает символическим.

Так, в 50 псалме (в украинском переводе он 49-й – ред.), авторство которого приписывают библейскому царю Давиду, указывается слово וַוּקְרָאֵנִי, которое на гебрейском языке читается как "в'украени", напоминающее слово "Украина". Это слово имеет прямой перевод "и позови", из чего можно трактовать, что Украина является "призванной" страной.

"Позови меня во время бедствия, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня", – говорится в тексте псалмов.

При этом в следующей строке в 16-м стихе упоминается слово, которое читается "раша". Буквально это слово переводится как "зло". Отмечается, что Бог обращается к неправедному, злодею со словами: "Какое ты имеешь право говорить о моих постановлениях и рассказывать о моей сделке?".

Книга псалмов, или Псалтирь является одной из книг Ветхого Завета Библии. Она содержит 150 псалмов в иудейской, католической и протестантской традициях, а в православной традиции – 151 псалом.

Напомним, оккупанты 23 марта снова обстреляли Киев. Повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор. Как говорят в мэрии, четыре человека оказались ранены, с ними работают медики. Информация обо всех разрушениях уточняется.

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