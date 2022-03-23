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Киев вновь обстрелян оккупантами: повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор

23 марта 2022, 09:43

Как говорят в мэрии, четыре человека оказались ранены, с ними работают медики. Информация о всех разрушениях уточняется.

Обстрел
Обстрел / Николай Поворозник / КГГА

Российские оккупанты вновь нанесли ракетно-бомбовый удар по Киеву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

В результате обстрелов оказались повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

В Святошинском районе во время бомбардировки оказался поврежден торговый центр, а также два дома в частном секторе и многоэтажки. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возникшие пожары. Пострадавших на данный момент не обнаружено.

Кроме того, утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и в многоэтажной доме. Четыре человека оказались ранены, с ними работают медики. Информация о разрушениях уточняется.

Обстрел
Обстрел / Николай Поворозник / КГГА

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Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.

Сообщалось, что в результате обстрела восемь человек погибли.

Автор: Егор Бунин
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