Киев вновь обстрелян оккупантами: повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор

Обстрел / Николай Поворозник / КГГА

Российские оккупанты вновь нанесли ракетно-бомбовый удар по Киеву. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

В результате обстрелов оказались повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах.

В Святошинском районе во время бомбардировки оказался поврежден торговый центр, а также два дома в частном секторе и многоэтажки. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возникшие пожары. Пострадавших на данный момент не обнаружено.

Кроме того, утром 23 марта оккупанты обстреляли Шевченковский район. Возникли пожары в нескольких частных домах и в многоэтажной доме. Четыре человека оказались ранены, с ними работают медики. Информация о разрушениях уточняется.

Обстрел / Николай Поворозник / КГГА

Читайте такжеВ Киеве оккупанты нанесли удар по району Оболонь – ГСЧС

Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.

Сообщалось, что в результате обстрела восемь человек погибли.