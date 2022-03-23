Устроили врагу адское небо: ВСУ сбили юбилейный сотый самолет РФ

ВСУ сбили юбилейный сотый самолет РФ/ Фото иллюстративное, УНИАН

Украинская противовоздушная оборона во вторник, 22 марта, сбила юбилейный сотый самолет российских захватчиков. Воздушное судно враги потеряли над Мариуполем.

Всего за сутки было уничтожено шесть российских самолетов. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

"Символично, что сотый, юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя", – говорится в сообщении.

Однако на этом защитники Украины не остановились. Отмечается, что ударная авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удары по ряду земных целей – скоплению техники и живой силе врага, а также сбили вертолет РФ и пять крылатых ракет.

Итак, потери врагов, которые им нанесли Воздушные силы ВСУ за 22 марта, следующие:

самолеты – 6;

вертолеты – 1;

БпЛА (ОТР) – 5;

крылатые ракеты – 5.

Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик пролетел над Волынью и вторгся в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По словам журналиста, Россия может провоцировать столкновения на НАТО.

Напомним, оккупанты 23 марта снова обстреляли Киев. Повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор. Как говорят в мэрии, четыре человека ранены, с ними работают медики. Информация обо всех разрушениях уточняется.

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