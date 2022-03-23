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Новые гарантии безопасности и удар по агрессии: Зеленский призвал Японию к сотрудничеству с Украиной

23 марта 2022, 13:26

Война Москвы против Киева показала, что миру нужны новые механизмы обеспечения безопасности, сказал Владимир Зеленский

Лидерство Японии может стать незаменимым в разработке новых гарантий мировой безопасности - Зеленский / Скриншот YouTube

Международное сообщество должно создать новые гарантии безопасности, которые действовали бы эффективно каждый раз, когда мир оказывается на границ угрозы. Нападение России на Украину показало, что на основе действующих структур такие механизмы не запустить. Следует создать новые инструменты и гарантии, которые будут эффективно работать на упреждение агрессии. Лидерство Японии может стать незаменимым в разработке новых подходов в сфере безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего обращения к парламенту Японии в среду, 23 марта, он сказал о том, что миру следует провести работу над созданием новых гарантий безопасности. Механизмы должен предупреждать возможные агрессии. Российско-украинская война показала, что на базе действующих структур реализовать новые идеи невозможно.

"Мы должны наработать новые гарантии безопасности, чтобы можно было действовать превентивно каждый раз когда возникает угроза для мира. Можно ли это сделать на базе существующих структур? После такой войны - точно нет", - считает Зеленский.

По его словам, следует подготовить новые инструменты и гарантии для упреждения любой агрессии. И лидерство Токио в разработке будущих механизмов может стать незаменимым.

"Нужно создавать новые инструменты, новые гарантии, которые будут работать превентивно и сильно против любой агрессии. Лидерство Японии может стать незаменимым в их разработке. Я предлагаю это вам, чтобы мир мог чувствовать снова уверенность в том, какой будет завтрашний день", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, после того как президент РФ Владимир Путин объявил Украине войну, Япония заявила, что российское государство оккупировало ее северные территории – южные Курилы. В Токио подчеркнули, что российский контроль над островами является нарушением международного права.

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Япония Владимир Зеленский новости Украины
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