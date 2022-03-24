Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФ

/ Макс Левин

Российские оккупанты не оставляет попыток возобновления наступательных действий с целью захвата Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Подчеркивается, что из-за многочисленных потерь командование оккупационных войск, для улучшения ситуации на фронте, продолжает формировать и перемещать дополнительные подразделения ВС РФ к границам Украины. В целях восстановления потерь 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в военных комиссариатах Смоленской области активизированы меры по заключению контрактов. Для доукомплектования оккупационных подразделений также привлекаются военнослужащие, возвращающиеся после командировки из Сирии.

В приграничные с Украиной районы Гомельской области Беларуси из России прибывают остатки подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.

На Волынском направлении противник наступательных действий не проводил. Продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинско-белорусской границы находятся до 4 БТГр из состава ВС РБ.

На Полесском направлении враг активизировал ведение воздушной разведки в Глебовке, Лютеже, Лебедевке.

Вдоль линии столкновения противник продолжает инженерное оборудование позиций и установку минно-взрывных заграждений. В течение дня противник совершал артиллерийские обстрелы в районе Калиновки, Горенки, Пуща-Водицы, Новых Петровец, Романовки и северо-западной окраины Киева.

На Северском направлении противник силами отдельных подразделений Центрального военного округа продолжает сосредоточение сил и средств для попытки возобновления наступательных действий.

На Черниговском направлении противник пытается блокировать и занять Чернигов, проводил воздушную разведку районов города, вероятно, для оценки результатов авиационных ударов и выявления позиций подразделений ВСУ.

На Броварском направлении враг пытался предпринять попытку прорыва оборонительных позиций наших войск с целью выхода в северо-восточную окраину Киева, успеха не имел.

На Слобожанском направлении противник осуществлял нанесение артиллерийских ударов по Харькову, активных наступательных действий подразделениям оккупационных войск провести не удалось.

В направлении города Сумы подразделения 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на блокироании города, нанесении артиллерийских и авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В направлении города Изюм оккупанты предприняли попытку прорыва обороны наших войск в районе населенных пунктов Донецкое, Топольское, Каменка продолжаются бои.

На Донецком направлении противник ведет обстрелы подразделений ВСУ на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Верхнеторецкое, Марьинка и Мариуполь. Осуществляет перегруппировку и наращивание группировок для возобновления наступательных действий. Активно ведет разведку, пытается продвигаться вперед, проходя позиции наших войск и мест сопротивления не вступая в бой.

В районе Попасной, при поддержке артиллерии, враг продолжает попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Успеха не имел, понес потери.

Враг продолжает наносить авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. Успеха не имеет.

На Таврийском направлении изменений в составе и положении противника не отмечено.

На Южнобугском направлении противник продолжает инженерное оборудование позиций. Осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов и ГСМ для возобновления наступательных действий.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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