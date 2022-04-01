В результате авиаудара по Киевской области в селе разрушены дома

В Киевской области в результате российского авиаудара в одном из сел в Бучанском районе разрушены несколько жилых домов, пострадавших нет.

"В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Как результат, полностью разрушены несколько жилых домов граждан. Потерпевших нет", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Также правоохранители проинформировали, что в Фастовском районе в результате боевых действий зафиксированы повреждения на объекте инфраструктуры.

"Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС, после чего следователи зафиксировали последствия", - рассказали в полиции.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.