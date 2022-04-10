Большая колонная оккупационной армии России прошла в направлении к Харькову

Оккупационная колонна РФ прошла через приграничной село Великий Бурлук / Maxar Technologies

Колонна российских войск протяженностью более 12 километров прошла на юг через село Великий Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру. Передвижение войск зафиксировано на спутниковых снимках. На них можно заметить бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерий и дополнительным оборудованием.

Как сообщает CNN, военная колонная оккупационных подразделений РФ протяженностью 12,8 километров прошла на юг через село Великий Бурлук, которое расположено недалеко от российско-украинской границы. Спутниковые снимки войск произведены и зафиксированы компанией Maxar Technologies.

Колонна войск РФ протяженностью более 12 километров прошла через Харьковскую область / Maxar Technologies

Колонна войск РФ протяженностью более 12 километров прошла через Харьковскую область / Maxar Technologies

Село Великий Бурлук на карте / Google Maps

Читайте такжеОккупанты России сбрасывают на Харьков новые виды бомб: враги спускают их на парашютахНа изображениях заметны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Колонна двигалась по направлению к областному центру – к Харькову.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский говорил, что Россия стягивает существенное количество войск и военной техники в направлении Донбасса и Харькова. Однако в Киеве знают о планах россиян. По его мнению, ситуация показывает, что санкций против России мало. Их нужно усиливать.

В Министерстве обороны сказали, что оккупанты России пытаются пополнить свои резервы и организовать наступление на Донбасс для оккупации всего региона. Они могут попробовать захватить и Харьков. Впрочем, у войск агрессора нет ресурсов для оккупации города.

Руководитель разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что российские оккупанты осуществляют перегруппировку на востоке страны. План захватчиков – продвижение к Харькову. Союзники Киева на Западе должны предоставить украинскому государству серьезную поддержку для противодействия оккупантам.

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