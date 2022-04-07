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Системы ПВО, противотанковое и тяжелое оружие: сегодня НАТО обсудит поставки военной помощи Украине

7 апреля 2022, 11:26

Существует "настоятельная потребность дальше поддерживать Украину", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран-членов Альянса.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / Reuters

В четверг, 7 апреля, министры иностранных дел стран НАТО обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.

Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания, передает Европейская правда.

По его словам, есть "настоятельная потребность дальше поддерживать Украину".

"На нашей встрече с министрами иностранных дел стран НАТО позже, я уверен, что мы обсудим потребность большего количества систем ПВО, противотанкового оружия, легкого, но также тяжелого оружия, и многие другие виды поддержки Украины", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что союзники поставляют оружие Украине для обеспечения ее права на самооборону.

Напомним, американское изданием The New York Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника писало, что НАТО стремится работать с Киевом так, чтобы сделать Украину "неудобоваримой для России". Суть в том, чтобы вооружить и обучить украинцев так хорошо, чтобы Путин не захотел повторить попытку вторжения в Украину.

5 апреля стало известно, что президенту США Джо Байдену предоставили запрос от трех десятков американских конгрессменов, в котором они требуют предоставить Украине больше оружия для защиты от российской агрессии. В частности, законодатели Соединенных Штатов призвали предоставить ракеты класса "земля-воздух", истребители и противокорабельные ракеты.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон хочет отправить Вооруженным силам Украины оружие, необходимое для эффективной защиты Одессы. Таким образом Лондон хочет сорвать планы президента страны-агрессора Владимира Путина захватить юг Украины.

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