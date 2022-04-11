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В Германии участников автопробега рашистов забросали навозом

11 апреля 2022, 23:31

Пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Владимира Путина.

Рашисты устроили шабаш в Германии / Скриншот

На минувших выходных в Германии прокатились многотысячные пророссийские акции. В воскресенье, 10 апреля, по столице земли Нижняя Саксония Ганноверу проехалось около 350 автомобилей с флагами РФ.

Правоохранители не давали разрешения на прикрепление к автомобилям участников крупных российских флагов, и начало автопробега задержалось. Так же во время акции не было заметно запретной символики, в частности, букв Z, отметили в полиции, пишет Немецкая волна.

В то же время в Ганновере состоялось многотысячное проукраинское мероприятие, количество участников которого значительно преобладало вовлеченных в пророссийский автопробег. По данным полиции, в проукраинской акции, где развевались сотни сине-желтых флагов, приняло участие не менее 3,5 тысячи человек.

Как сообщает польский журналист Витольд Шабловский, пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

/ Facebook/Witold Szabłowski

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.

В Сети также публикуют видео, как участников автопробега рашистов блокируют люди с украинскими флагами.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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новости Германии война России и Украины
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