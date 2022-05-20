"И Германия, и Франция были готовы сдать Украину": эксперт рассказал, что не так с нашими союзниками

Эксперт рассказал, что не так с нашими союзниками / скриншот

Реакция Германии и Франции на войну в Украине является неоднозначной, так как они всегда занимали пророссийскую позицию по многим вопросам.

Об этом в чате на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он подчеркнул, что Москва уже не скрывает, что пойдет дальше, поэтому все и помогают Украине, в первую очередь, Польша. Потому что Польша – следующая.

"Что касается позиции Германии и Франции… Они всегда занимали пророссийскую позицию по многим вопросам. Немцы были подсажены на российские углеводороды еще с 50-х годов и куплены Советским Союзом. Потому они всегда тяготели к России", - поянил эксперт.

Также Загородний отметил, что никто не верил в украинцев, не верили в то, что мы продержимся в войне против России более 80-ти дней.

"И Германия, и Франция были готовы сдать Украину. Нам открыто говорили: "Вы не продержитесь и двух дней". Они хотели так думать, им было бы удобнее сдать Украину. Они считали, что события будут развиваться по чехословацкому сценарию, и агрессор будет удовлетворен", - пояснил он.

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"Но стало понятно, что Украину уже никто не победит, поезд ушел. Украине дают ресурс, который позволяет ей побеждать. В результате этой войны Украина станет одним из центров европейской политики, а Германия и Франция теперь будут вынуждены согласовывать с ней свои действия", - подытожил эксперт.

Отметим, что посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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