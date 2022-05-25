УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, как изменится роль Украины в Европе после этой войны с Россией

25 мая 2022, 14:38

По мнению эксперта Тараса Загороднего, роль, которую играет Украина в европейской политике, всерьез изменится после того, как закончится украино-русская война.

Украина, европа
Украина, европа / ua.depositphotos.com

После окончания украино-российской войны появится альтернативный центр влияния в Европе из славянских стран (Польша, Украина, Словакия, Чехия), что и позволит официальному Киеву навязывать собственную волю по защите собственных интересов. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Германия чувствует, что она находится в дипломатической изоляции из-за своей пророссийской позиции. Она понимает, что теряет власть в Евросоюз. При этом появляется блок славянских стран: Польша, Украина, Словакия, Чехия, который создают альтернативный центр влияния в Европе. Немцы понимают, что немецкая элита в ответе за взращивание второго фашистского режима – в России. Потому Германия начала нервничать", ‒ говорит он.

По мнению Загороднего, Украина должна добиться от Германии как минимум рынков сбыта и получение ресурсов на восстановление после войны.

"У Украины есть возможность получать ресурсы от Германии. В первую очередь, рынки сбыта и получение ресурсов на восстановление. И, конечно же, теперь Украина может навязывать собственную волю по защите собственных интересов. Немцы тоже несут ответственность за то, что происходит в Украине: с их молчаливого согласия произошел и 2014 год, и война в Украине", ‒ сказал он.

Читайте такжеНападение Беларуси на Украину обернется военным поражением и свержением Лукашенко – Загородний

Напомним, ранее Тарас Загородний говорил о том, что на геополитической арене все переигралось - после героизма, который проявили украинцы в войну с русскими

"Но стало понятно, что Украину уже никто не победит, поезд ушел. Украине дают ресурс, который позволяет ей побеждать. В результате этой войны Украина станет одним из центров европейской политики, а Германия и Франция теперь будут вынуждены согласовывать с ней свои действия", - подытожил эксперт.

До того посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Тарас Загородний новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:09

"Оружие в РФ сейчас очень востребовано" : в Беларуси цинично заявили, как помогают России

15:06

СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

15:01

"Котел" на Луганщине: Гайдай ответил на слухи о "перекрытии" трассы на Лисичанск

14:42

ВМС ВС Украины оттеснили российские корабли: командующий сообщил обстановку у берегов УкраиныВидео

14:38

Эксперт пояснил, как изменится роль Украины в Европе после этой войны с Россией

Реклама
14:24

Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецептВидео

14:12

Путин дал команду принуждать украинцев к гражданству РФ: замахнулся на Херсонщину и ЗапорожьеВидео

14:10

"Когда у тебя будет такой список званий, тогда будешь писать мое имя": Приходько "пнула" Федишин

13:59

РФ ударила ракетами по Донецкой области: что известно о раненых и разрушенияхВидео

13:59

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:50

Не хотят быть пушечным мясом: более двухсот боевиков "ДНР" отказались воевать за "ЛНР"Видео

13:29

Бронекулак для ВСУ: Литва передаст Украине военные джипы, грузовики и БТРВидео

13:17

Соль по 95 грн: украинцев накрыла паника из-за дефицита солиФото

13:17

Нападать не планируют: зачем Венгрия ввела чрезвычайное положение из-за войны в Украинемнение

13:05

Ставленник оккупантов на Запорожье заговорил о вхождении области в состав РоссииВидео

13:03

Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

13:00

Гороскоп на завтра, 26 мая 2022: Ракам – деньги, Весам – важное знакомство, Скорпионам – удачные совпадения

12:59

Оккупантов РФ пугают заградотрядами: домой можно вернуться раненым или в гробуВидео

12:48

Битва за Донбасс: ситуация сложная, бои идут уже в самом Лимане, Авдеевка - под обстрелами - СМИВидео

12:39

"Привет из Украины": рынки Севастополя забиты ворованными продуктами из ХерсонаВидео

Реклама
12:35

"До прихода россиян мы жили хорошо": в Херсоне украинка поразила смелым заявлениемВидео

12:30

В Кыргызстане на пике имени Путина водрузили украинский флаг

12:10

"Анджей Дуда - украинец": рашисты в истерике распространяют фейки о президенте Польши

12:02

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

12:01

Последнее большое наступление: армия РФ выдыхается, у ВСУ преимущество - NYTВидео

11:44

"Оба тяжелые, без вариантов": на Азовстали подорвались двое оккупантов РФВидео

11:42

"Руку парализовало, а семью убили оккупанты": мэр Львова рассказал жуткую историю юной Вероники

11:35

Почему Россия пытается покорить Украину руками боевых бурятовмнение

11:18

Укравтодор обустроит площадки для отстоя автотранспорта на подъездах к границам

11:02

Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Москвой: в РФ ответилиВидео

11:00

"Должно быть единство во всем": Зеленский раскритиковал Европу из-за позиции по УкраинеВидео

10:47

Решится ли НАТО на силовое разблокирование украинских портов - Кулеба

10:42

Груз 200 для Чечни: ВСУ "покрошили" командиров из полка имени Кадырова

10:27

Урожай на зависть соседям: чем подкромить малину в мае, чтобы было много ягодВидео

10:10

"Условия плена удовлетворительные": командир защитников Мариуполя вышел на связь с женой

10:09

РФ не заинтересована в окончании войны, Путин живет в своем информационном мире – ЗеленскийВидео

09:38

Генерал-разведчик спрогнозировал сценарий покушения на ПутинаВидео

09:37

Валькирия для украинцев: экс-депутат из Норвегии рассказала, почему приехала воевать за Украину

09:16

"Нужно действовать, пока тыл работает": освободить Крым тяжело, но реально - израильский офицерВидео

09:12

Россия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планымнение

Реклама
08:59

Подстрелил "Грача": боец ВСУ второй раз за месяц сбил самолет РФВидео

08:52

Война в Украине - начало Третьей мировой, которую не переживет цивилизация: Сорос сделал прогнозВидео

08:45

Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: есть серьезные разрушения и жертва

08:30

Гороскоп на сегодня, 25 мая 2022: Весам – сомнительные предложения, Водолеям – осуществление мечты

08:20

Боец ВСУ в свой день рождения сбил вражеский беспилотник на передовой

08:17

Мощные натовские САУ Caesar бьют рашистов на фронте: впечатляющие фотоФотоВидео

07:56

Гороскоп Таро на июнь: Овнам - деньги, Тельцам - исполнение желания, Близнецам - ценный подарокВидео

07:48

Оспа обезьян может проникнуть в Украину: кто попадет под удар и как уберечься

07:46

РФ провела тайную спецоперацию на затонувшем крейсере Москва – разведкаВидео

07:29

РФ штурмует Северодонецк и Лиман: ВСУ отразили атаки на двух направлениях, у врага потериВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять