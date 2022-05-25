Эксперт пояснил, как изменится роль Украины в Европе после этой войны с Россией

После окончания украино-российской войны появится альтернативный центр влияния в Европе из славянских стран (Польша, Украина, Словакия, Чехия), что и позволит официальному Киеву навязывать собственную волю по защите собственных интересов. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Германия чувствует, что она находится в дипломатической изоляции из-за своей пророссийской позиции. Она понимает, что теряет власть в Евросоюз. При этом появляется блок славянских стран: Польша, Украина, Словакия, Чехия, который создают альтернативный центр влияния в Европе. Немцы понимают, что немецкая элита в ответе за взращивание второго фашистского режима – в России. Потому Германия начала нервничать", ‒ говорит он.

По мнению Загороднего, Украина должна добиться от Германии как минимум рынков сбыта и получение ресурсов на восстановление после войны.

"У Украины есть возможность получать ресурсы от Германии. В первую очередь, рынки сбыта и получение ресурсов на восстановление. И, конечно же, теперь Украина может навязывать собственную волю по защите собственных интересов. Немцы тоже несут ответственность за то, что происходит в Украине: с их молчаливого согласия произошел и 2014 год, и война в Украине", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее Тарас Загородний говорил о том, что на геополитической арене все переигралось - после героизма, который проявили украинцы в войну с русскими

"Но стало понятно, что Украину уже никто не победит, поезд ушел. Украине дают ресурс, который позволяет ей побеждать. В результате этой войны Украина станет одним из центров европейской политики, а Германия и Франция теперь будут вынуждены согласовывать с ней свои действия", - подытожил эксперт.

До того посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

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