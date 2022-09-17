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"Никаких новых поставок": в Германии выступили против продолжения военной помощи Украине

17 сентября 2022, 15:49

В Союзе военнослужащих Германии назвали поставки оружия Украине "каннибализацией войск Германии".

'Никаких новых поставок': в Германии выступили против продолжения военной помощи Украине
В Германии требуют не продолжать поставки военной помощи Украине / Фото УНИАН

В Германии заявили, что военная помощь Украине якобы "ослабляет Бундесвер". В Вооруженных силах Германии выступили против дальнейшей военной помощи Украине. Об этом заявил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер, сообщает RND.

В Союзе военнослужащих назвали помощь Украине "каннибализацией войск Германии" и добавили, что такая политика якобы может привести к "негативным последствиям".

"Поэтому наше требование таково: никаких новых поставок из арсеналов Бундесвера. И, что не менее важно, немедленное приобретение тех систем вооружений, которые уже были переданы!"- сказал Вюстнер.

Власти Германии обвиняют в затягивании войны в Украине

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

Канцлера Олафа Шольца обвинили в затягивании войны в Украине и недостаточной военной помощи. Это приводит к многочисленным жертвам в Украине. Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия не помогает Украине в полном объеме, поэтому невозможно сейчас остановить войну.

Впоследствии страна отказалась передавать Украине боевые танки. Там отметили, что не хотят, чтобы Германию втягивали в войну и провоцировать Путина на вторжение в другие государства.

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