В Бердянске зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты

В Бердянке зама гауляйтера с женой убили пулями в голову - русские пропагандисты / Telegram, УНИАН

"Заместителя главы" оккупационной администрации города-курорта Бердянска (Запорожская область) Олега Бойко нашли убитым в гараже – с двумя огнестрельными ранами (в ноге и в голове). Его жена также была убита выстрелом в голову. Об этом пишет российский пропагандистский портал "РИА Новости".

"На месте преступления было обнаружено два тела – женское и мужское. Женское тело было обнаружено в той стороне (недалеко от гаража – Главред) на левом боку с огнестрельным ранением в голову. Также было найдено тело мужчины, находящееся в гараже. У него – два огнестрельных ранения в ногу и огнестрельное ранение в голову", ‒ говорит представитель оккупантов.

По данным русских пропагандистов, на месте расстрела нашли шесть гильз калибра 9 миллиметров - предположительно, из пистолета Макарова.

Свидетели инцидента говорят о том, что выстрелы были глухими. Поэтому оккупанты предполагают, что стрельба велась из пистолета с глушителем.

Напомним, 16 сентября стало известно, что "заместитель главы" оккупационной администрации Бердянска Олег Бойко убит вместе с женой. Та возглавляла избирательную комиссию по проведению "референдума" в городе о присоединении города к России". Бойко в 2020 году баллотировался в мэры Бердянска от партии ОПЗЖ.

26 августа во временно оккупированном Бердянске от осколочных ранений после взрыва погиб так называемый "заместитель руководителя городского ГАИ" Александр Колесников.

В сентябре так называемый "комендант Бердянска" Артем Бардин остался без ног ‒ после того, как его автомобиль подорвали в центре оккупированного города.

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