Укрепляются в Бердянске: оккупанты вывозят технику из Мариуполя

Российскую технику вывозят из Мариуполя в сторону Бердянска / Reuters

Российские военные перебрасывают ближе к линии фронта технику из Мариуполя. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

Оккупанты перебрасывают технику в сторону Бердянска.

"Вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой V и 5 автобусов с военными, накануне въехавшими в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск", - написал Андрущенко.

Ранее в Минобороны заявили, что российские оккупанты могут попытаться осуществить наступление на Запорожье. Это может произойти уже в ближайшее время.

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Напомним, ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в южном направлении продвигаются медленно, но уверенно.

Впоследствии в британской разведке сообщили, что украинская армия проводит ряд атак на запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма в Харьковской области.

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