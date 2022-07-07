Российская армия в ближайшее время может осуществить наступление на Запорожье - Минобороны

Российские оккупанты усиливают по меньшей мере 5 батальонных тактических групп.
Российские оккупанты могут попытаться осуществить наступление на Запорожье. Это может произойти уже в ближайшее время. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.
На двух направлениях оккупанты усиливают по меньшей мере 5 батальонно-тактических групп.
"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или осуществление обхода в направлении Великая Новоселовка - Покровское с целью окружения наших подразделений", - сказала Анна Маляр.
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Напомним, ранее начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ в южном направлении продвигаются медленно, но уверенно.
Впоследствии в британской разведке сообщили, что украинская армия проводит ряд атак на запорожском направлении и в направлении временно оккупированного Изюма в Харьковской области.
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