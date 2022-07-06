Под Запорожьем агрессоры поручили экс-тамаде бороться с алкоголизмом своих солдат/ Rod Canfield World Armies / flickr.com

Из-за повального пьянства оккупантов (местами переходящего в алкоголизм) во временно оккупированных Россией территориях Запорожской области ввели "сухой закон". Об этом рассказали представители Главного управления разведки украинского Минобороны.

По словам украинских разведчиков, что таким образом командование оккупантов пытается бороться с повальным пьянством среди своих солдат и офицеров, которое приводит к "многочисленным нарушениям дисциплины".

"Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", — рассказали в военной разведке Украины.

Для решения данной проблемы российские захватчики решили привлечь своего ставленника в Михайловской громаде Ивана Сушко, который ранее трудился тамадой на свадьбах, а в период Нового года — Дедом Морозом.

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Напомним, ранее в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупант говорил, что в будущем намерен уклоняться от военной службы в РФ и признается, что за последние недели выпил столько водки, сколько еще никогда в жизни не пил.

Кроме того, российский солдат просил собеседника провести у шаманов обряд, помолиться за него и поставить "оздоровительную" свечу.

Позднее сотрудники СБУ еще раз перехватили телефонные разговоры уже другого российского оккупанта. В них он просил маму обратиться за помощью к шаманам и гадалкам.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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