На Запорожье оккупанты поселились в санатории, где каждый день ведут фейковые "бои" против ВСУ

Таким образом российские военные нашли способ, как уклониться от реального участия в войне и стать "героями спецоперации".
В Запорожской области оккупанты поселились в санаториях на оккупированной территории и устраивают "бои" якобы с украинскими защитники. После таких фейковых "столкновений" они получают новые боекомплекты и вознаграждения за участие в боевых действиях. Об этом сообщила украинская разведка, заявили в Запорожской ОВА.
Оккупанты отдыхают в санатории с видом на Каховской водохранилище вблизи Энергодара. Они воплощают в жизнь свой коварный план, который помогает им стать "героями спецоперации" и не погибнуть на войне.
"Оккупанты каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Во время таких огневых столкновений указанное подразделение россиян "уничтожает" ДРГ украинцев, их плавсредства и БпЛА. Об этом они гордо рапортуют в своих докладах. Такое поведение оккупантов объясняется тем, что в случае ведения ими такой "героической" обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и "героическая" смерть", — говорится в сообщении.
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Напомним, на временно оккупированных территориях Украины увеличивается количество вооруженных столкновений между российскими военными. В частности, вблизи оккупированного города Токмак между российскими военнослужащими возник словесный конфликт, переросший в вооруженную схватку, в результате которой погибло 4 и получили ранения около 10 оккупантов.
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