Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – Тука

Война не будет завершена, пока продолжается сопротивление украинцев. Поэтому даже если РФ удастся захватить больше территорий, это не будет их путем к победе.

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, говорит Георгий Тука/ Главред, 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского

На Западе политики практически единогласно выражают надежду на победу Украины в войне против страны-агрессора РФ. Лидеры западных государств отмечают, что они готовы поддерживать Украину в ее борьбе против оккупантов столько, сколько это потребуется.

При этом представители разных стран говорят, что будут поддерживать наше государство "всеми доступными средствами". Об этом сказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Среди самых влиятельных политиков Запада до сих пор продолжается дискуссия. Одни говорят, что Украина не может проиграть в этой войне, и мы ее будем поддерживать в этом всеми доступными средствами. Другие говорят, что Украина должна одержать победу, и мы ее в этом будем поддерживать всеми доступными средствами", – отмечает Тука.

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Он прокомментировал недавнюю фразу президента Польши Анджея Дуды, в словах которого прозвучало, якобы "Украина может проиграть". Такие слова были использованы только для того, чтобы убедить западных партнеров Украины в необходимости давать ей больше оружия для защиты от агрессора, подчеркнул Тука.

"Вторая часть его мысли была следующая: "Украина может проиграть, если мы немедленно не предоставим помощь". Ради того, чтобы ускорить принятие решений о предоставлении Украине необходимой помощи, президент Дуда и использовал такие слова", – отмечает эксзамминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

В то же время Тука выразил мнение, что даже если российским оккупантам удалось бы захватить больше территорий нашего государства или даже Киев, это не будет означать проигрыш Украины в войне. Ведь украинцы всё равно не сдадутся и будут бороться, а пока продолжается борьба – война не завершена.

"Вместе с тем, хотел бы отметить, что даже оккупация половины Украины, то есть по Днепру, или оккупация Киева не будут означать наш проигрыш в войне. Это будет только один этап войны. Опыт Херсона, Изюма, Чернигова и многих населенных пунктов нашей страны должен убедить нас в том, что даже оккупация – это не проигрыш, а лишь один из этапов. Война не закончена до тех пор, пока продолжаются наши борьба и сопротивление, а они могут продолжаться даже во время оккупации", – пояснил свою мысль Тука.

Война в Украине

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года. По его словам, возможно придется вести постоянную оборону от захватчиков.

Буданов ранее также говорил, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне. При этом руководитель украинской разведки Кирилл Буданов не сомневается в поражении России.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отмечал, что с начала февраля российские оккупанты начали новое наступление. Захватчики активизировались по четырем-пяти направлениям, но их наступательные действия не носят стратегического характера.

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