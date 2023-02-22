"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

Агрессор Россия готовит сценарий провокации внутренней дестабилизации в Украине, чтобы спасти от краха режима Путина, сказал Алексей Данилов.

Режим Путина запускает новый маховик пропаганды против Украины - Данилов / коллаж фото УНИАН

Страна-оккупант Россия строит планы по реализации сценария дестабилизации ситуации в Украине. Москва собирается тиражировать "идеи" так называемого "отказа Украины от Донбасса и Крыма" в обмен на якобы "прекращение войны". Таким образом, Кремль будет пытаться спастись от военного поражения и краха режима директора Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В колонке на Украинской правде он рассказал о том, что российский агрессор для дестабилизации ситуации внутри Украины намерен продвигать нарратив "мир в обмен на территории". Украинцев и западный мир будут убеждать в, дескать, "приоритетности" такого сценария.

По его словам, в Москве надеются на реализацию плана во избежание военного поражения и краха режима Путина.

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"Внутренняя дестабилизация в Украине – единственное спасение для России от военного поражения и крушения путинского режима. Для этого в кровеносную систему кремля необходимо запустить ядовитый вирус – идею возможности компромисса. Всего-то необходимо согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны. Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах", - объяснил Данилов.

Как отметил чиновник, на международных встречах представители страны оккупанта РФ уже пытаются напугать и убедить в том, что их оккупационный сценарий, мол, "лучший выход". В скором времени такие, дескать, "экспертные мнения", появятся и в Украине.

В частности, могут появиться "месседжи" вроде "Запад предает Украину, а на востоке страны и в Крыму живут одни сепаратисты".

"Но подобные утверждения – это заблуждение и преступление, как минимум – посягательство на территориальную целостность государства, а максимум – государственное предательство. Крым, Донецкая и Луганская области, все остальные временно оккупированные регионы Украины – суверенная украинская территория, которая не обменивается и не продается. Стоит только попасть в эту ловушку выбора между уступками и войной – в результате вы снова получите войну", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО придерживается точки зрения, согласно которой "сделка земля в обмен на мир" – только промежуточный этап для достижения главной цели, которая заключается в уничтожении Украины и ее поглощении. При этом Россия, таким образом, пытается получить и паузу для своих оккупационных войск.

"В условиях, когда 95% украинцев верят в победу в войне, компромисс с агрессором вызовет неизбежный гражданский протест. А если еще умело поиграть на обнаженных нервах украинского общества и разогреть вечную тему отечественной коррупции, дать голос притихшим любителям "русского мира" и подпитать политические амбиции разных оппонентов, страна неизбежно войдет в острую фазу политического кризиса. И в это время россия нанесет новый удар… Украина должна выиграть, а россия должна проиграть. Компромисс и уступки – путь к поражению и потере государственности", - подчеркнул Алексей Данилов.

Наступление России на Украину

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что оккупационная армия России в течение 10 дней пытается наступать, но у врага ничего не получается. Россияне ведут наступательные действия на пяти направлениях в районе Донбасса, а силы обороны Украины отбивают атаки.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что большое наступление России на Украину уже началось. Оккупанты атакуют, но безрезультатно. В Кремле поставили задачу своим войскам захватить Донбассе до 31 марта.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что войска РФ с февраля начали свое наступление. Вражеские силы ведут бои в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Оккупанты попытаются захватить Купянск на Харьковщине, а также Лиман, Бахмут, Марьинку, Авдеевку и Угледар Донецкой области.

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Война России против Украины: