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Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофоном

22 февраля 2023, 17:27
После гимна России на шабаже в Лужниках Путин предложил прокричать ура "за единство российского народа", но россияне его проигнорировали.
Путин в Лужниках
Путин в Лужниках / скриншот

22 февраля в Москве на стадионе Лужники страна-террорист устроила шабаш под видом "праздничного концерта".

На пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, который заявил, что "Россия – это семья" и вспомнил "Отче наш".

В частности, Путин попытался убедить, что семья и "родина" в его лице - это самое дорогое, что есть у каждого россиянина, поэтому каждый из них должен защищать путинский режим.

видео дня

"Защитник Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое. Недаром одна из известных молитв начинается со слов "Отче наш" – в этом есть что-то близкое каждому, как и "Родина-мать". Речь идёт о семье, о чём-то огромном, но в то же время близком. Это и Родина, это и семья. А по большому счёту и Родина, и семья – в нашем сердце одно и то же", – заявил диктатор.

Россияне не поняли криков Путина

После гимна рф Путин предложил прокричать ура "за единство российского народа". По тому, как российский диктатор махал микрофоном, было видно, что он ждет троекратное ура, но стадион прокричал только раз. Потом Путин предложил покричать слово "Россия" и под эти крики удалился.

Путин в Лужниках

Многие заметили странный вид Путина. Ведь еще вчера, 21 февраля, он выступал перед своей "элитой" и имел другой вид.

Путин и его двойник
Первое фото - Путин 21 февраля. Второе фото - Путин в Лужниках 22 февраля / скриншот
лужники
выступление путина
путин в лужниках

Выступления Путина

Отметим, что 18 марта прошлого года в Москве на стадионе Лужники президент-диктатор Владимир Путин выступал с речью по случаю годовщины оккупации Крыма. Во время выступления Путина случился конфуз. На словах о так называемой "спецоперации" в Украине трансляция была прервана песней Олега Газманова.

Также мы сообщали, что певица Таисия Повалий, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину молчит, 9 мая развлекала россиян. На концерте, который транслировал пропагандисткий телеканал "Россия 1", она пела песню "Песня про рушник". Пела она ее на украинском.

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