Пресс-конференция Владимира Зеленского в метро: важные заявления президента

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами в Киеве в метро, в ходе которой рассказазал о ходе войны, которая продолжается уже два месяца.

Главред собрал важные заявления президента.

"Сложно оценить каждый шаг, сложно оценить, почему он (Путин - ред.) держится за стол или кресло все эти годы", - говорит президент.

РФ хотела оказать влияние на Украину

"Нас не считали и не считают в РФ независимым государством, не уважают культуру, наши ценности. Мы сегодня боремся за это - за независимость, за свободу", - добавил он.

Переговоры с РФ

"Любые форматы по поводу встреч через посредников из РФ не дадут желаемого результата. Эту войну может остановить тот, кто ее начал", - сказал президент.

Покушение на Зеленского

"Я не очень боюсь, очень боится моя охрана, очень боится моя семья", - прокомментировал Зеленский информацию о покушениях на него.

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