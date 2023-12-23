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Слишком много "свободных" ребят в военной форме: Ярош раскритиковал мобилизацию в Украине

Руслана Заклинская
23 декабря 2023, 20:58
Мобилизацию нужно осуществлять точечно, фокусируясь на военно-учетных специальностях, которые действительно нужны.
Слишком много 'свободных' ребят в военной форме: Ярош раскритиковал мобилизацию в Украине
Ярош определил недостатки мобилизации в Украине / Коллаж: Галавред, фото: УНИАН

Известный украинский общественно-политический деятель и командующий "Украинской Добровольческой армией" Дмитрий Ярош высказал свою позицию относительно мобилизации в Украине. Он подчеркнул, что нужно пересмотреть подход к использованию человеческого ресурса, который уже находится в армии. Такое мнение Дмитрий Ярош высказал в интервью для YouTube-канала "LB live".

Ярош отметил проблему "свободных" военнослужащих, которые не принимают активного участия в боевых действиях. По его словам, это несправедливо, поскольку некоторые военнослужащие долгое время находятся на передовой без ротации, тогда как другие остаются в состоянии бездействия, получая финансирование из бюджета. Проблема может быть вызвана недостаточной координацией между командованием и неэффективным распределением человеческих ресурсов.

"Если ты выезжаешь условно на вторую линию обороны, там столько "праздно шатающихся" ребят в военной форме, которые не вовлечены в активные действия... Здесь, собственно, надо работать с командирами, командирами бригад в частности, чтобы такого не было", - сказал Ярош.

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По его мнению, мобилизацию следует проводить не массово, а точечно, ориентировано на военно-учетные специальности, которые являются реально необходимыми. Он призвал к оптимизации использования имеющихся ресурсов и избежанию бездействия военных.

Кроме этого, Ярош выступил против мобилизации женщин. Он считает, что женщины не должны быть задействованы на передовой, ведь в стране еще достаточно мужчин, чтобы воевать.

"Я противник пребывания, особенно на первой линии, женщин. Я же старая школа, еще советская, сексистом меня бы назвали. Я вот блокпосты проезжаю, по Украине еду, смотрю, девушки-полицейские стоят там на блокпостах, вот вот нормально. Они и помогают, и освобождают, собственно, ребят от выполнения той работы, которую там женщина может сделать, если она хочет служить. У нас достаточно еще мужчин для того, чтобы воевать", - подчеркнул он.

Кто такой Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош-украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, бывший лидер и основатель организации "Правый сектор "(2014-2015), член-основатель организации" трезубец", командующий Украинской Добровольческой армией, пишет Википедия.

Ярош был участником Революции Достоинства, участвовал в войне на востоке Украины. Был народным депутатом Украины VIII созыва, кандидатом в президенты Украины на президентских выборах 2014 года. Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народный герой Украины" (2014), рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого III степени (2016).

Мобилизация в Украине

Напомним, Украина разрабатывает комплексный законопроект для мобилизации и воинского учета мужчин, покинувших страну. По словам представителя комитета Рады по нацбезопасности, проект будет вынесен на голосование в январе 2024 года на первом заседании парламента.

Также президент Зеленский отказался от подписания законопроектов об обязательной мобилизации женщин. Что касается снижения возрастного "порога" призыва мужского населения, то его президент готов рассмотреть при необходимости.

Кроме этого, Миниобороны рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК через электронные сообщения.

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