Поддержка Украины и новый пакет помощи - встреча Зеленского и Байдена

Во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи был принят ряд решений, а американский президент заверил Украину в поддержке. Об этом стало известно из информации, которую предоставили в Офисе президента Украины.
В начале встречи Байден заверил Зеленского в том, что Америка и в дальнейшем будет поддерживать Украину в войне против России и будет предоставлять ей пакеты вооружения и другой помощи. Также американский лидер отметил, что украинцы хорошо обороняются, в частности, он упомянул о том, что ВСУ смогли остановить продвижение врага на Харьковщине и стабилизировать линию фронта летом.
"Вы доказали, что Россия не победит Украину, выиграет именно Украина. Я хочу, чтобы вы знали, что мы будем с вами на каждом шагу и поддержим вас", - подчеркнул американский президент.видео дня
Также Байден отметил, что он подписал восьмой пакет помощи, который включает вооружение и системы ПВО.
Вспомнил президент и о давно обещанных самолетах F-16 и подчеркнул, что он сделал все для того, чтобы союзники из НАТО предоставили их и украинские пилоты выполняли на них задачи в Украине уже этим летом.
Со своей стороны Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу за встречу и за мощный пакет военной поддержки. Отдельно президент Украины упомянул о том, что Байден отреагировал на удар россиянами по детской больнице Охматдет.
Украинский лидер обратил особое внимание на то, что россияне продолжают бить крылатыми ракетами и авиационными бомбами по мирной инфраструктуре и выразил надежду на то, что Америка позволит украинским защитникам использовать предоставленное оружие для адекватного ответа и для ударов по территории РФ.
Международная поддержка Украины и поставки вооружения
Напомним, ранее стало известно, что для Европейского Союза нет других вариантов окончания войны, кроме как по украинской "формуле мира". Об этом в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Также сообщалось, что удары ВСУ американским оружием вглубь России в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине Белом доме считаются "нереалистичными". По словам старшего директора по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, это не изменит ситуацию на поле боя.
Скорее всего, госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о том, что поставка F-16 в Украину происходит, имел в виду старт самого процесса развертывания инфраструктуры и непосредственной передачи авиации Данией и Нидерландами.
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