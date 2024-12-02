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"Тяжелая фаза войны": в Белом доме сделали заявление о переговорах с Россией

Юрий Берендий
2 декабря 2024, 21:04
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Администрация президента США сосредоточена на усилении Украины перед предстоящими переговорами с Россией, подчеркнули в Белом доме.
'Тяжелая фаза войны': в Белом доме сделали заявление о переговорах с Россией
В Белом доме сделали заявление относительно переговоров Украины с Россией / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Кирби:

  • США будут и в дальнейшем поддерживать Украину для усиления ее переговорной позиции
  • Решение о готовности Украины к переговорам с РФ должен принять президент Украины

Администрация президента США Джо Байдена продолжит поддерживать Украину до конца своей каденции, предоставляя ей необходимые ресурсы для укрепления позиций на потенциальных переговорах по завершению войны. Об этом сообщил советник президента США Джон Кирби во время общения с журналистами, передает Укринформ.

"С самого начала мы очень и очень четко подчеркнули: если и как эта война закончится, она должна завершиться таким образом, что будет отвечать стремлениям украинского народа и, если откровенно, Президента Зеленского, его политики и стремлений", - отметил представитель Белого дома.

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Это заявление прозвучало в ответ на запрос прокомментировать слова Президента Украины о сложной фазе войны, территориальных вопросах и перспективе членства Украины в НАТО в контексте возможного дипломатического урегулирования.

Кирби подчеркнул, что решение о готовности к переговорам, их время и содержание остается исключительно за президентом Украины.

"Наши усилия заключались и в течение работы этой администрации будут заключаться в том, чтобы обеспечить для него (президента Украины - ред.) и его армии лучшую позицию силы, которую мы можем обеспечить. Чтобы когда начнутся переговоры, он имел рычаги влияния, он имел определенную силу за столом. И это то, на чем мы сосредоточены", - подчеркнул советник президента США.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом подтвердил неизменность планов Украины, подчеркнув необходимость укрепления, чтобы завершить войну в 2025 году. Он также подчеркнул, что Россия должна осознать преступления, которые она совершает на украинской территории.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что в боях под Торецком российская армия еженедельно теряет около 500 человек, что соответствует одному механизированному батальону.

Особенно сложная ситуация наблюдается возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области. Ключевыми направлениями остаются Кураховский и Покровский. Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, отметил, что российские войска пытаются взять населенный пункт в полуокружение, взяв под контроль две из трех дорог к городу.

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Кто такой Джон Кирби

Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

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