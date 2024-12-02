Забрасывает 'мясом': в ВСУ рассказали о продвижении РФ в Торецке

Российские войска уменьшили использование авиабомб, в то же время удары авиацией продолжаются.

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ВСУ отражают атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Что известно:

РФ еженедельно теряет около пятисот человек в Торецке

Количество КАБов уменьшилось

В боях в Торецке российская армия еженедельно теряет примерно около пятисот человек, а это приблизительно один механизированный батальон, рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, враг и дальше продвигается, однако это дается ему "большой кровью", фактически РФ просто забрасывает "мясом", сообщила она в эфире "Суспільного".

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"Чаще всего они используют пехотные штурмы, поскольку в городской застройке технике трудно проехать и проще штурмовать пехотой. Ее у них много, поэтому они просто забрасывают нас "мясом". Они платят за дом механизированным батальоном и им нормально. Для них это окей. У них достаточно живой силы, "мяса" и они их даже за людей не считают", - подчеркнула представитель ОТГ "Луганск".

Вместе с тем она обратила внимание на то, что из-за погодных условий российские войска уменьшили использование авиабомб, в то же время удары авиацией продолжаются.

"Количество КАБов уменьшилось, однако раньше у нас было 30 КАБов в сутки, а сейчас мы наблюдаем до десяти КАБов. Оно уменьшилось, но все, что больше нуля, это уже страшно и поэтому они все равно продолжают наносить авиационные удары, и это наносит большой вред. Это, возможно, связано с погодой, поскольку на Донбассе - туман, облачность", - добавила Бобовникова.

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты контролируют около 70% территории Торецка. ВСУ не удается осуществить контрудар, окружить и выбить россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отвоевали позиции под Торецком. Враг не смог остановить украинских военных, несмотря на попытки атаковать дронами.

Как сообщал Главред, Россия готовит массированный штурм украинских позиций в Донецкой области. Противник накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

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