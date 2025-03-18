"Миссия Трампа невыполнима": эксперт объяснил, почему не удастся установить мир

Трамп нужно время, чтобы понять, что его миссия невыполнима, считает Игорь Яковенко.

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Происходит крушение идеи Трампа по установлению мира - Яковенко / Главред

Что сказал Яковенко:

Путин не хочет заканчивать войну

Трампу понадобится время, чтобы осознать позицию Путина

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин близки по мировоззрению, однако Путин не хочет заканчивать войну, а Трампа терпит крах. Об этом заявил журналист, социолог Игорь Яковенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина сделала правильный шаг, когда согласилась на временное прекращение огня без предварительных условий.

"Что касается Украины, еще раз хочу подчеркнуть правильный шаг Киева, который позволил перевернуть тяжелую после столкновения в Овальном кабинете страницу", - отметил Яковенко.

Впрочем, по мнению аналитика, миссия Трампа по установлению мира невыполнима, но ему еще понадобится время, чтобы это осознать.

"Но все, что мы сейчас наблюдаем, является крушением идеи Трампа по установлению мира. Думаю, миссия Трампа невыполнима, но ему нужно время, чтобы это осознать", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Смотрите видео, в котором Яковенко сделал прогноз о том, будет ли мир в 2025-м году:

Телефонные переговоры Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, 18 марта состоялся разговор Трампа и Путина. В Белом доме заявили, что стороны договорились о запуске мирного процесса, который должен начаться с отказа от ударов по энергетическим объектам и объектам инфраструктуры. Конечная цель – полный мир и завершение войны.

В Кремле после разговора Трампа и Путина заявили о новых ультиматумах. Путин требует для прекращения войны остановку военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине, а также остановку мобилизации в ВСУ и подготовки военных.

Путин говорит о мобилизации, так как стремится ослабить Украину, и "требует" остановки военной помощи Киеву и разведывательных данных, поскольку видит, что США готовы к "компромиссам", сказал Владимир Зеленский. Он напомнил, что Путин повторяет свои старые тезисы.

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Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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