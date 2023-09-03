Эксперт спрогнозировал, станет ли прекращение транзита газа из РФ апокалипсисом для Украины

Как говорит Андрей Закревский, есть варианты, с помощью которых можно будет обеспечить и население Украины, и теплокоммунэнерго даже по такому сценарию.

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Андрей Закревский пояснил, стоит ли опасаться прекращения транзита газа из РФ / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Прекращение транзита российского газа отнюдь не станет мегапроблемой и апокалипсисом для Украины. Об этом в интервью Главреду сказал председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский.

"Прекратиться он может, потому что мы не знаем, что сегодня в голове политического руководства Кремля. Но это не означает наступление апокалипсиса для Украины, потому что ГТС Украины достаточно разветвленная. Поэтому есть варианты, с помощью которых можно будет обеспечить и население, и теплокоммунэнерго даже по такому сценарию. Это будет труднее сделать, потому что будет создать большее давление в системе. Именно для этого сейчас и стараются максимально заполнить газохранилища. Однако также нужно будет менять режимы поставок природного газа и переходить на нестандартные", ‒ сказал он.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. видео дня Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Цены на газ в Украине

Ранее СМИ сообщали, что компания "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трехлетних договоров планирует в Украине повысить цены на газ для предприятий тепловой коммунальной энергетики более чем в 3 раза - до 29,392 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС).

По данным источника, компания рассмотрела обращение Министерства энергетики Украины относительно цены газа с учетом действия долгосрочных договоров, заключенных между компанией и предприятиями теплоснабжения, для формирования ими объемов газа на будущий отопительный сезон.

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