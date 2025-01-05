"Melovin Николаевич станет папой": певец сообщил важную новость

Вкратце:
- Меловин сообщил, что готовится к отцовству
- Звезда позже отметил, что стал крестным отцом
Украинский певец Melovin (Константин Бочаров) в конце прошлого года обрел близкого человека - певицу Swoiia, которая, похоже, значительно повлияла на его жизнь. Природа отношений артистов поклонникам по-прежнему не ясна - дружба или нечто большее объединяет их.
В любом случае певица оказала значительное влияние на Бочарова. Еще недавно артист объявил, что стал задумываться о детях, а теперь искренне радуется важному в его жизни событию.
Накануне Меловин в своем блоге в Instagram сообщил, что он ни много ни мало готовится стать отцом. Позже выяснилось, что звезду позвали стать крестным.
Певец показал кадры таинства, где он с большой нежностью держит на руках крестника - мальчика по имени Тимофей. "Пусть жизнь твоя будет яркой и наполненной счастливыми приключениями, поддержкой Вселенной и любовью, Тимофей. Я теперь всегда рядом. С любовью, крестный отец", - оставил Меловин послание малышу.
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Кто такой Меловин?
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
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