Знают далеко не все: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Некоторые продукты нельзя повторно подвергать термообработке.

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Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что нельзя разогревать в микроволновке

Чем это опасно

Микроволновка – удобное устройство для быстрого разогрева пищи. Однако не все продукты безопасно поддаются этому процессу.

Главред узнал, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке, чтобы избежать пищевых отравлений и сохранить свое здоровье.

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Рис

Рис – один из тех продуктов, который требует особого подхода при разогреве. Важно обеспечить равномерный нагрев, так как микроволновка не всегда справляется с этой задачей, пишет портал TipsAndTricks.

Совет: Помешивайте рис во время разогрева, чтобы уничтожить бактерии Bacillus cereus.

Опасность: Если рис долго лежал при комнатной температуре, споры бактерий могут выжить даже при нагревании, что повышает риск заболевания.

Грибы

Грибы богаты белком и водой, из-за чего быстро портятся при неправильном хранении. Повторное разогревание может привести к проблемам с желудком.

Совет: Храните приготовленные грибы в миске с водой и разогревайте их при температуре не менее 70°C.

Опасность: Неправильное хранение и повторный нагрев увеличивают риск расстройства желудка.

Картофель

Картофель теоретически можно разогревать, но только при соблюдении правил хранения.

Совет: Поместите картофель в холодильник сразу после приготовления.

Опасность: Если картофель оставили остывать при комнатной температуре, в нем могут развиться бактерии, вызывающие ботулизм.

Яйца

Блюда, содержащие яйца, представляют особую опасность при повторном разогревании.

Совет: Не разогревайте блюда из яиц, если они пролежали в холодильнике более часа.

Опасность: Разогрев может активизировать сальмонеллу, что повышает риск пищевого отравления.

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