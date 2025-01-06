Знают далеко не все: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Вы узнаете:
- Что нельзя разогревать в микроволновке
- Чем это опасно
Микроволновка – удобное устройство для быстрого разогрева пищи. Однако не все продукты безопасно поддаются этому процессу.
Главред узнал, какие продукты нельзя разогревать в микроволновке, чтобы избежать пищевых отравлений и сохранить свое здоровье.
Рис
Рис – один из тех продуктов, который требует особого подхода при разогреве. Важно обеспечить равномерный нагрев, так как микроволновка не всегда справляется с этой задачей, пишет портал TipsAndTricks.
Совет: Помешивайте рис во время разогрева, чтобы уничтожить бактерии Bacillus cereus.
Опасность: Если рис долго лежал при комнатной температуре, споры бактерий могут выжить даже при нагревании, что повышает риск заболевания.
Грибы
Грибы богаты белком и водой, из-за чего быстро портятся при неправильном хранении. Повторное разогревание может привести к проблемам с желудком.
Совет: Храните приготовленные грибы в миске с водой и разогревайте их при температуре не менее 70°C.
Опасность: Неправильное хранение и повторный нагрев увеличивают риск расстройства желудка.
Картофель
Картофель теоретически можно разогревать, но только при соблюдении правил хранения.
Совет: Поместите картофель в холодильник сразу после приготовления.
Опасность: Если картофель оставили остывать при комнатной температуре, в нем могут развиться бактерии, вызывающие ботулизм.
Яйца
Блюда, содержащие яйца, представляют особую опасность при повторном разогревании.
Совет: Не разогревайте блюда из яиц, если они пролежали в холодильнике более часа.
Опасность: Разогрев может активизировать сальмонеллу, что повышает риск пищевого отравления.
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