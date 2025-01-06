"Быть мамой - счастье": Наталья Могилевская заговорила о пополнении

Похоже, что Могилевская всерьез намерена расширять семью.

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Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская рассказала, хочет ли еще детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кратко:

В начале полномасштабной войны Могилевская удочерила двоих девочек

Звезда призналась, что хочет еще детей

В начале 2024 года Наталья Могилевская впервые сообщила, что уже около двух лет является мамой двоих дочерей - вместе с мужем Валентином певица удочерила сестер Мишель и Софию. И хоть своих девочек она в публичном пространстве не показывает, невооруженным взглядом заметно, что материнство доставляет Могилевской огромное удовольствие.

Об этом без смущения говорит и сама артистка. Так недавно в своем блоге в Instagram она ответила на несколько вопросов от поклонников. Среди прочего она призналась, что для нее быть мамой - счастье.

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Также Наталья не исключает, что ее семья может стать больше. Появление в ее жизнь Мишель и Софии кардинально изменило все, но Могилевская, вероятно, на этом не остановится.

Поклонникам в социальных сетях звезда призналась, что детский вопрос для нее не закрыт - Наталья Могилевская хочет завести еще детей, и теперь готова говорить об этом спокойно и открыто.

Наталья Могилевская новости - Наталья Могилевская рассказала, хочет ли еще детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Ранее Главред рассказывал, что Оля Цибульская стала жертвой мошенников. У певицы пытались взломать и украсть ее личный автомобиль прямо у нее перед носом.

Также украинский певец Melovin сообщил важную новость о том, что готовится стать отцом. К этой "роли" артист подошел со всей серьезностью, и уже показал малыша в своих объятиях.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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