"Быть мамой - счастье": Наталья Могилевская заговорила о пополнении

Кратко:
- В начале полномасштабной войны Могилевская удочерила двоих девочек
- Звезда призналась, что хочет еще детей
В начале 2024 года Наталья Могилевская впервые сообщила, что уже около двух лет является мамой двоих дочерей - вместе с мужем Валентином певица удочерила сестер Мишель и Софию. И хоть своих девочек она в публичном пространстве не показывает, невооруженным взглядом заметно, что материнство доставляет Могилевской огромное удовольствие.
Об этом без смущения говорит и сама артистка. Так недавно в своем блоге в Instagram она ответила на несколько вопросов от поклонников. Среди прочего она призналась, что для нее быть мамой - счастье.
Также Наталья не исключает, что ее семья может стать больше. Появление в ее жизнь Мишель и Софии кардинально изменило все, но Могилевская, вероятно, на этом не остановится.
Поклонникам в социальных сетях звезда призналась, что детский вопрос для нее не закрыт - Наталья Могилевская хочет завести еще детей, и теперь готова говорить об этом спокойно и открыто.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Оля Цибульская стала жертвой мошенников. У певицы пытались взломать и украсть ее личный автомобиль прямо у нее перед носом.
Также украинский певец Melovin сообщил важную новость о том, что готовится стать отцом. К этой "роли" артист подошел со всей серьезностью, и уже показал малыша в своих объятиях.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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