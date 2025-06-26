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РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

Юрий Берендий
26 июня 2025, 22:23
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РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность
По Украине быстро распространяется воздушная тревога / Коллаж Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

Вечером 26 июня российские войска снова запустили ударные БпЛА по территории Украины. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в нескольких регионах уже объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:00 зафиксировано несколько групп вражеских ударных БПЛА, движущихся по разным направлениям:

  • с юга Сумщины - в сторону Черниговщины,
  • с западной, центральной и южной частей Сумской области - на юго-запад,
  • с Черниговщины - в направлении Киевской области,
  • с Полтавщины - на юг,
  • с востока Черкасской области - на запад,
  • из центральной части Харьковской области - на юг.
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10 / Фото: alerts in ua

Как сообщают мониторинговые каналы, по состоянию на 22:00 в воздушном пространстве Украины до 30 шахедов.

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Кроме того, отмечается, что россияне запустили ударные БпЛА по Украине сразу с нескольких направлений: основные пуски зафиксированы из Брянской и Курской областей, дополнительно - из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), с аэродрома "Шаталово" Смоленской области и из Орловской области.

По данным мониторов, ночью стоит ожидать большее количество БпЛА, чем это было в несколько предыдущих ночей.

Киевская ОВА по состоянию на 22:19 сообщила о зафиксированном движении вражеских беспилотников над территорией области.

"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

РФ готовит массированную атаку по Украине с применением до 600 дронов

Россия готовится к очередной массированной атаке на Украину, во время которой может применить рекордное количество ударных беспилотников - более 600 единиц. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram.

По его оценкам, за трое суток, когда РФ выпускала по Украине сравнительно малое количество БпЛА, враг накопил от 140 до 330 дронов, а с учетом остатка после 23 июня и ежедневного производства, арсенал мог достигать от 390 до 610 ударных БпЛА.

"Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлен концентрированный массированный налет", - делает вывод Коваленко.

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