Садоводов призвали обрезать розы в марте: какая причина

Вы узнаете:
- Когда нужно обрезать розы
- Как правильно это делать
Весна - это отличное время для того, чтобы начать уход за розами.
В частности, обрезка роз в марте будет способствовать более сильному росту, лучшей циркуляции воздуха и более здоровому цветению, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Почему нужно обрезать розы
Обрезка помогает удалить мертвую или больную древесину, улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск появления вредителей и болезней в розах.
В то же время, начало весны - это лучшее время для обрезки, поскольку растения находятся в состоянии покоя.
Как правильно обрезать розы весной
Если ваша роза имеет толстый старый стебель, достигающий земли, не обрезайте его слишком сильно, поскольку он может не восстановиться.
У кустовых роз нужно удалить несколько самых старых и толстых стеблей у основания, чтобы стимулировать новый рост, а остальные стебли обрежьте на треть или половину, чтобы способствовать здоровому отрастанию и цветению.
Для успешной обрезки убедитесь, что срезы находятся не более чем на 5 мм над почкой, причем срез должен быть наклонен книзу, чтобы предотвратить скопление воды.
После обрезки розы нужно "подкормить" соответствующим удобрением, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами.
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