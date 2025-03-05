Садоводов призвали обрезать розы в марте: какая причина

Март - это месяц, когда стоит уделить садовым розам много внимания.

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Нужно ли обрезать розы в марте / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда нужно обрезать розы

Как правильно это делать

Весна - это отличное время для того, чтобы начать уход за розами.

В частности, обрезка роз в марте будет способствовать более сильному росту, лучшей циркуляции воздуха и более здоровому цветению, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Почему нужно обрезать розы

Обрезка помогает удалить мертвую или больную древесину, улучшает циркуляцию воздуха и уменьшает риск появления вредителей и болезней в розах.

В то же время, начало весны - это лучшее время для обрезки, поскольку растения находятся в состоянии покоя.

Как правильно обрезать розы весной

Если ваша роза имеет толстый старый стебель, достигающий земли, не обрезайте его слишком сильно, поскольку он может не восстановиться.

У кустовых роз нужно удалить несколько самых старых и толстых стеблей у основания, чтобы стимулировать новый рост, а остальные стебли обрежьте на треть или половину, чтобы способствовать здоровому отрастанию и цветению.

Для успешной обрезки убедитесь, что срезы находятся не более чем на 5 мм над почкой, причем срез должен быть наклонен книзу, чтобы предотвратить скопление воды.

После обрезки розы нужно "подкормить" соответствующим удобрением, чтобы обеспечить их необходимыми питательными веществами.

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