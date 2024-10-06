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В Одессе есть раненый после удара РФ: прилеты по сухогрузу, складам и авто

Алексей Тесля
6 октября 2024, 11:41
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Повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили.
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Последствия удара РФ по Одессе / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DSNSODE

В ночь на 6 октября российские оккупационные войска нанесли удары по Одессе, задействовав бесплотники, повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары, одного человека госпитализировали.

"Одесса. Ночью РФ атаковала город ударными БпЛА. В результате атаки пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили", - сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным правоохранителей, в городе вспыхнули пожары, которые были ликвидированы.

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Подробности удара РФ по Одессе

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, российские войска обстреляли Одессу дронами и баллистикой в ночь на 6 октября. Во время ракетной атаки было повреждено судно.

"Что касается ракетной атаки, то в результате обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно. К счастью, люди не пострадали", - рассказал он.

По словам главы ОВА, правоохранители документируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения.

Кто такой Олег Кипер

Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

Как добавили в пресс-службе ГСЧС Одесской области, а ночь на 6 октября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате попадания ранения получил один человек. Повреждены складские помещения.

"Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, которые ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.

  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE
  • Последствия удара РФ по Одессе
    Последствия удара РФ по Одессе Facebook/DSNSODE

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.

Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

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