Пирожки и оладьи получатся очень воздушными: 3 лучших способа, чем заменить соду в выпечке

Даже если соды под руками нет, всегда найдутся такие ингредиенты, которые можно положить в выпечку вместо нее и добиться нужного результата.

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Чем заменить соду в выпечке/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Ни один человек не застрахован от ситуации, когда во время приготовления теста для выпечки внезапно выясняется, что дома закончилась сода. Но в таком случае не стоит паниковать, ведь всегда можно заменить такой ингредиент и добавить вместо него в тесто заменитель, который даст такой же результат.

Итак, давайте разберемся, что можно использовать вместо соды в тесто. Как отмечается на сайте shuba.life, есть несколько вариантов, которые можно использовать в этом случае.

1. Разрыхлитель для теста

Это самый известный и самый очевидный ингредиент, которым можно заменить соду в выпечке. В состав разрыхлителя для теста уже входит пищевая сода, а также лимонная кислота и инертное вещество - крахмал или мука.

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Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, в каких именно пропорциях нужно добавлять разрыхлитель, чтобы заменить им соду в рецепте.

"Так как сода более концентрированная, она соотносится с разрыхлителем 1:4. Если в рецепте указана четверть чайной ложки соды, вам нужно взять чайную ложку разрыхлителя. При этом из рецепта убирайте кислоту, которая соду гасит, если она там исключительно для соды. К примеру, если в рецепте есть сода и немного уксуса или лимонного сока, умножайте соду на 4 и убирайте уксус. Если в рецепте кефир выступает полноценным ингредиентом, его убирать не надо, просто замените соду", - объяснил Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

2. Яичный белок

Куриные яйца также могут помочь, если вы ищете вариант, чем заменить ложку соды в выпечке.

Белок нужно охладить, добавить к нему немного соли или лимонной кислоты и взбить миксером до образования густой пены. Во время взбивания не стоит добавлять сахар. После этого белки нужно добавить к остальным ингредиентам, осторожно перемешать, не взбивая. В конце добавить муку.

3. Дрожжи

Такой компонент нужно добавлять с осторожностью. Выпечка с дрожжами также получится пышной, но стоит быть готовыми к тому, что она будет иметь характерный привкус. Также не стоит забывать, что тесто, в которое вы добавили дрожжи, должно немного постоять в теплом месте без сквозняков, чтобы оно подошло.

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