Россияне обстреляли Ирпень запрещенными фосфорными снарядами - мэр города / ITV

Вечером 22 марта российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные на мировом уровне фосфорные боеприпасы. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин со ссылкой на фото, опубликованные фотокорреспондентом ITV Олегом Грибом.Ориентировочная зона поражения, говорит Маркушин, проходит по линии "Гостомель-Ирпень".

"Использование таких видов оружия войсками противника мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", — подчеркнул мэр Ирпеня.

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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины под Киевом взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель.

Как сообщают депутаты Бучанского городского совета в Facebook, российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмитровскую общины.