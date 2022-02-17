"Документы жгут": в Киеве заметили густой дым над посольством РФ

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В Киеве из здания посольства Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте пошел густой дым.

Об этом в соцсетях сообщают пользователи и публикуют соответствующие видеоролики.

Автор видео предположил, что внутри могут уничтожают документы.

"Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось — документы жгут", — заявил он, показывая в кадре поднимающийся над крышей здания белый дым, который позже потемнел.

"Что-то еще подбрасывают туда, уже черный пошел", — прокомментировал он, продолжая снимать.

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Очевидцы также уточняют, что в последний раз подобное наблюдалось в 2014 году, в ходе активной фазы российского вторжения в Украину.

Что говорят в посольстве РФ

Посольство РФ в Украине прокомментировало видео, на котором из их здания идет дым.

Пресс-атташе дипмиссии в комментарии РИА Новости заявил, что она работает в штатном режиме, и ничего экстраординарного не происходит.

Напомним, ранее в Киеве на Майдане Независимости неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление о продаже гаража.

Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера была установлена на балконе гостиницы Украина из-за возможного нападения России на нашу страну.

При этом в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации.

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