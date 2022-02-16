"Продам гараж на Соломе": на трансляции Reuters из Киева "посольство РФ" сделало объявление

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16 февраля в Киеве на Майдане Независимости неизвестные с помощью дрона подняли в воздух объявление о продаже гаража.

Объявление было видно в трансляции агентства Reuters в YouTube. Камера была установлена на балконе гостиницы Украина из-за возможного нападения России на нашу страну.

"Продам гараж на Соломе. 044 244 09 63", - написано на картоне.

Кроме того, в объявлении указан телефон посольства Российской Федерации.

Что ответили в посольстве РФ

Украинцы стали звонить по указанному номеру, чтобы узнать о покупке гаража, правда там отреагировали достаточно гневно:

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"Да я вам еще раз говорю, вы ошиблись номером. Какой гараж? Проверьте номер. Всего доброго".

После данного инцидента трансляцию остановили. Ее запись также недоступна.

Гимн СССР на Майдане

Кроме того, в трансляции Reuters с Майдана Независимости ночью, 16 февраля прозвучал гимн СССР.

Об инциденте в Facebook написал киевлянин, который в это время смотрел трансляцию.

"Reuters включили прямую трансляцию с Майдана под гимн советского союза... Не монтаж. Только что сам записал", - написал Алексей.

Что заявили в Reuters

В агентстве быстро отреагировали на обсуждение в Сети. Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий объяснил, что камера была установлена на балконе гостиницы "Украина". По его словам, она работает в автоматическом режиме, то есть без оператора.

Он подчеркнул, что агентство не может нести ответственность за происходящее в кадре.

Возможное вторжение России в Украину

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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