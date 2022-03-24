В РФ опозорились странным видео с Шойгу на совещании у Путина

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Reuters

В РФ официальные власти решили отреагировать на информацию о загадочном исчезновении министра обороны Сергея Шойгу.

В эфире пропагандистского телеканала был показан короткий видеоролик, на котором показали кадры совещания Владимира Путина. При этом на экране мелькал и Шойгу, пишут в Сети.

Вместе с тем обратили внимание на то, что показанные пропагандистами РФ кадры являются смонтированными.

Отметим, что само видео длится всего 30 секунд. При этом звуковая дорожка в нем отсутствует.

На экране перед Путиным выведены члены Совбеза РФ. Вероятно, в левом верхнем углу находится и сам Шойгу. На последней секунде видео можно заметить, что в окне с трансляцией Шойгу происходит затемнение экрана, после чего он якобы исчезает с совещания.

Кроме того, последние секунды ролика полностью соответствуют первым секундам ролика. Это может свидетельствовать о том, что кадры были заранее смонтированы.

В США тоже "потеряли" Шойгу

Добавим, что по сообщениям западных СМИ, Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уже много дней не отвечают на звонки из Пентагона.

Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами за последний месяц отрицались Москвой.

После вторжения России в Украину министр обороны США попытался организовать телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, но они так и не согласились принимать в этом участие.

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Что известно об исчезновении Сергея Шойгу

Напомним, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу уже 12 дней подряд не появляется на публике. Последний раз в публичном пространстве он "засветился" 11 марта.

Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

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