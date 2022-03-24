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Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФ

24 марта 2022, 16:53

Украина вытащила из плена 10 наших защитников.

украинские военные
Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФ/ Фото иллюстративное: Минобороны Украины

В четверг, 24 марта, состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом сообщила вице-премьер, глава Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", – написала Верещук в Facebook.

Кроме этого, Украина отправила в РФ 11 гражданских российских моряков, которые были спасены возле Одессы с затонувшего судна. Взамен домой в Украину отправились 19 украинских гражданских моряков, которых захватили российские оккупанты вместе со спасательным судном "Сапфир", когда наши моряки пытались забрать защитников Украины с острова Змеиный.

Также по условиям обмена Украине вернут и сам корабль "Сапфир" – его отправят в порт в Турции.

Напомним, до этого больших обменов военнопленными между Украиной и Россией еще не было. Сообщалось лишь о небольшом обмене на Сумщине, когда одного российского офицера обменяли на пятерых украинских бойцов тероборони.

Ранее сообщалось, что украинский военные разбили под Харьковом элитное подразделение войск РФ и взяли его в плен.

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