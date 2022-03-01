В Сумской области состоялся первый обмен пленными

В Сумской области прошел первый обмен пленными. Одного российского офицера обменяли на пятерых украинских бойцов тероробны.

Как сообщил руководитель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, колонна российской техники направлялась из Осоевки в Краснополье. Решение о создании зеленого коридора принял президент Владимир Зеленский.

"Зеленый коридор для вражеской техники, идущей с Осоевки! Там заложники - наши пленные! Колонна направляется на обмен пленными! Зеленый коридор организован приказом Президента Украины", - заявил Живицкий.

Из плена вернулись:

Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года рождения, г. Тростянец.

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Позняк Валерий Семенович, 1965 года рождения, г. Ворожба Белопольского района.

Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года рождения.

Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года рождения, Сумы.

Солонар Олег Викторович, 1974 года рождения, Сумы.

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