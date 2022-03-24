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Скоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталей

24 марта 2022, 16:46

РФ не хватает техники для продолжения войны. Они даже начали отправлять в воинские части устаревшую бронетехнику, которая была на хранении.

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Уничтоженная в Украине российская военная техника/ t.me/Zhyvytskyy

В России уже более 20 предприятий в оборонной отрасли приостановили работу полностью или частично из-за того, что им не хватает комплектующих и деталей.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. В частности, остановилось изготовление авиаракет на предприятии "Вымпел".

"В течение последних двух недель более 20 предприятий военно-промышленного комплекса российской федерации были вынуждены полностью или частично приостановить свою деятельность из-за отсутствия комплектующих частей и деталей. В частности, приостановилось производство авиационных ракет на российском научно-производственном предприятии "Вымпел", – отметили в Генштабе ВСУ.

Россиянам уже не хватает техники, чтобы воевать. Так, руководство российских вооруженных сил приказало снять с хранения часть устаревшей бронетехники и отправить ее в воинские части, восстанавливающие боеспособность.

Кроме этого, уже не раз встречались случаи, когда российские захватчики на оккупированных территориях изымали у местных частных предпринимателей и фермеров грузовики и специальную сельскохозяйственную технику.

Ранее сообщалось, что в городе Баштанка на Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова. Дедушку Василия из-за почтенного возраста не взяли в тероборону, но когда завязался бой с оккупантами, он сам бросился помогать.

Напомним, украинские разведчики захватили под Киевом командный пост российских войск "Красуха-4". С его помощью российские захватчики мешали украинским войскам осуществлять радиотехническую разведку.

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