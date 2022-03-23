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На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова

23 марта 2022, 19:23

Дедушку Василия из-за почтенного возраста не взяли в тероборону, но когда завязался бой с оккупантами он сам бросился помогать.

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На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова / Макс Левин

В городе Баштанка в Николаевской области дедушка Василий с помощью коктейля Молотова поджег установку "Град" российских захватчиков.

Житель города почтенного возраста просился в тероборону, однако из-за возраста – дедушке 78 лет – ему отказали. Но когда в населенном пункте завязался бой с врагами, он не смог стоять в стороне. Эту героическую историю рассказал городской голова Баштанки Александр Береговой в комментарии журналисту Юрию Бутусову.

"Один из дедушек наших – ему 78 лет, взял коктейль Молотова... Его не взяли ни в военкомат, ни в тероборону. Он сам пошел на блокпост, взял коктейль Молотова, бросил по "Граду", "Град" загорелся", – рассказывает Береговой.

Когда система залпового огня "Град" начала взрываться, обломками повредило также другую технику оккупантов.

По словам Берегового, из-за сильного сопротивления горожан российские захватчики побоялись дальше пытаться войти в город, поэтому обошли его стороной.

"Видимо, из-за этого все они побоялись идти к нам в город, и пошли другими путями, балками, ставили там понтонные переправы. Они это всё затянули на двое суток. А дальше наши ребята подтянулись, подошло ВСУ, и мы уже начали масштабно их отрабатывать по переправе той, которую они на реке поставили", – рассказал городской голова.

Ранее сообщалось, что тероборона Баштанки на Николаевщине смогла отобрать у оккупантов три сверхсовременных зенитно-ракетных пушечных комплекса Панцирь-С1. Стоимость единицы военной техники оценивается в 15 миллионов долларов. Один ЗРПК подбили и разобрали на запчасти, еще два передали на нужды ВСУ.

Напомним, ранее на Николаевщине оккупанты подло обстреляли казарму со спящими солдатами. Это произошло 18 марта.

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