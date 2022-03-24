Дом не выдержал и упал на подвал: под завалами в Изюме оказались десятки человек – видео

Последствия обстрелов города Изюм российскими окупантами/ Facebook Volodymyr Matsokin

Под завалами одного из жилых домов в Изюме на Харьковщине оказались десятки людей. Местные жители прятались от обстрелов оккупантов в неприспособленных к этому подвалах, но после очередной бомбардировки российскими захватчиками конструкция дома не выдержала и рухнула.

Об этом сообщил заместитель городского головы Изюма Владимир Мацокин в Facebook. Он отметил, что это произошло в жилом доме по улице Первомайской.

"На момент вражеской атаки в неприспособленных под бомбоубежища подвалах находилось много людей, не менее тридцати, по сообщению свидетелей. Во время удара разрушена вся конструкция, в том числе и межэтажные плиты, которые не выдержали. Судя по видео, вся эта сила рухнула на подвал, в котором находились люди", – написал Мацокин.

Место трагедии уже осмотрели специалисты ГСЧС, однако они не обнаружили признаков жизни. Сейчас разборка завалов невозможна из-за отсутствия спецтехники, соответствующего личного состава и сообщения между районами города, отметил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что город Изюм в Харьковской области уже несколько недель находится в осаде российских оккупантов. В населенном пункте нет воды, света, тепла, связи и лекарств.

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