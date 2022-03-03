Украинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ

Украинские войска массово берут в плен военных РФ / 200rf.com

Украинские военные разбили под Харьковом элитное подразделение войск РФ и взяли его в плен.

"Под Харьковом разгромили и взяли в плен второе элитное подразделение российской армии. Это 1-я танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и так далее", - рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, другие подразделения оккупантов также несут потери.

"А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня (в среду, 3 марта, - ред.) попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее. И вот они плачут, стоят на коленях и говорят "Мы не знали"... У них даже легенды не заготовлены как следует", - добавил советник главы ОП.

Также он назвал главные тактические ошибки, которые допускает противник. Это - сосредоточивание 55-60% войск РФ вокруг Харькова и Киева "огромные дыры" в других регионах. В частности, на юге, в центре и зоне ООС.

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"Дыры обернутся тем, что они пытаются ротными или батальонными группами (это 200 - 400, 600 человек) пытаются решать какие-то задачи. И вот трижды попытавшись решить эти задачи в направлении Кривого Рога и под Николаевом они попали под удар и были практически полностью уничтожены", - резюмировал Арестович.

Напомним, ранее в Сумской области прошел первый обмен пленными. Одного российского офицера обменяли на пятерых украинских бойцов тероробны.

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