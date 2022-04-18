Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь Куников

Корабль Цезарь Куников / соцсети

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта Александра Чирву. Он был капитаном десантного корабля Цезарь Куников.

О гибели командира сообщили российские СМИ 18 апреля. Оккупант "скончался от ран, полученных в бою".

Александр Чирва родился в Севастополе, предал Украину и пошел на службу к оккупантам. Дослужился до командира большого десантного корабля Цезарь Куников 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, имел звание капитана 3 ранга.

Не исключено, что карьеру предатель сделал не без помощи родственников: его брат и отец служат в оккупационной армии РФ.

С 2018 года Чирва числится в списках "Миротворца" как российский оккупант.

В 2015-2016 годах оккупант Чирва ездил убивать сирийцев. В 2022-м решил, что сможет повторить то же самое и с украинцами - но не вышло.

"Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа", - заявил так называемый "мэр" Севастополя.

Крейсер "Москва" затонул – что известно

Первая информация о том, что горит крейсер "Москва", появилась поздно вечером 13 апреля. Корабль находился более чем в 40 километрах от острова Змеиный.

После этого в Вооруженных силах Украины сделали заявление о том, что они ударили противокорабельной ракетой Нептун по российскому военному кораблю в Черном море. Вследствие этого крейсер "Москва" получил серьезные повреждения, возник пожар и корабль начал идти на дно. Другие корабли РФ не смогли помочь из-за непогоды.

Сообщалось, что в оккупированный город Севастополь доставили 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа оставалась неизвестной. Позже в российском Минобороны заявляли, якобы весь экипаж был эвакуирован.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако позже российское министерство обороны сообщило, что судно затонуло.

Стоимость крейсера "Москва" с ремонтом, который закончился в 2021 году, издание Forbes оценило в 750 миллионов долларов. Таким образом этот корабль стал самой дорогой потерей для России в войне против Украины.

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