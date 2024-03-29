Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

Российский диктатор Путин использует теракт в Москве для эскалации ситуации в Украине.

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Ситуация в Украине сильно усложняется / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 22 окрема механізована бригада

Ситуация в Украине из-за войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, становит все сложнее. Страну ждут очень тяжелые месяцы, так как для РФ сейчас открыто окно возможностей на фоне резкого сокращения военной помощи. Об этом заявила эксперт по российской внешней политике и безопасности Ханна Нотте, сообщает The New York Times.

"В военном плане российские войска сейчас имеют преимущество над Украиной и в технике, и в личном составе. Время тоже удачное: поскольку западная военная поддержка Киева увязла в неопределенности, следующие несколько месяцев открывают Москве окно возможностей для новых наступательных действий", — говорит эксперт.

В то же время теракт в Москве указывает на попытки Путина усилить эскалацию в Украине.

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"Впереди Украину ждут тяжелые месяцы. В любом случае нападение на Крокус Сити Холл в Москве — которое грубо перечеркнуло слова Путина относительно обеспечения безопасности России — вероятно, усугубит ситуацию. Имея инициативу на поле боя, Россия вскоре может начать использовать свое преимущество", – пишет Нотте.

Путин также активизировался и на внешней арене. Он отказался от переговоров с США по предотвращению распространения ядерки.

"Российское правительство также стало более наглым в подстрекательстве антизападных сил по всему миру. Они сблизились с Северной Кореей, поддержали военные диктатуры в африканском регионе Сахель поощряли Иран и его прокси-сеть. Везде, где есть угроза интересам Запада, российская военная поддержка или политическая не отстает. В этой атмосфере война в Украине воспринимается как одна из многих проблем", – говорит Нотте.

Однако эксперт утверждает, что диктатор не начал бы вести себя так нагло, если бы не увидел пассивную реакцию Запада.

"Крокус Сити Холл" - теракт в Подмосковье 22 марта

В России заранее знали о подготовке теракта в Крокус Сити Холл 22 марта в Подмосковье. Россияне недооценили масштаб и считали, что это будет локальное событие и надеялись обвинить Украину. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и сделала заявление о "причастности Украины". В Центре противодействия дезинформации при СНБО ответили, что возможно, теракт был попыткой российских спецслужб обвинить Украину и оправдать мобилизацию.

В то же время, в Кремле не верят словам Путина о причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холл", сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, близких к Кремлю.

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